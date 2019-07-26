「世界球后」戴資穎26日在日本羽球公開賽8強對上世界排名14的加拿大華裔好手李文珊，首局似乎掌握不了武藏野之森綜合體育館的風勢，僅領先過1次，以15比21先丟1局。儘管小戴次局回穩，以21比15追平局數，但決勝局沒把握領先優勢，以20比22落敗，無緣4強。

小戴這次征日除要適應東京奧運比賽場地，也要捍衛球后寶座，賽前她僅領先居次的山口茜495分。而這次於日本公開賽8強落馬，小戴的世界排名積分沒有進帳，山口茜稍後若能擊敗印度好手辛度，本站就能多賺700分，下周將取代小戴坐上女單世界球后。

戴資穎過去7次遭遇李文珊，戰績6勝1敗占絕對優勢，包括進來的對戰6連勝，且7次交手僅1次打滿3局，實力上應有明顯優勢。但這次在日本公開賽碰頭，小戴罕見一開賽就連丟4分，陷入苦戰。

首局3比6落後時，小戴發球過長出界，似乎是處於力道較難拿捏的順風側，而明年將是東京奧運羽賽場館的武藏野之森綜合體育館，也有側風很強的問題，小戴與李文珊就各有1次發球被吹歪，落到發球區外的失誤。只是相對兩人都困擾的側風，順風問題首局仍對小戴影響較大，至少有5分是回擊過長出界，力戰17分鐘讓出首局。

次局小戴在8平後連得3分，隨後雖然都沒能拉開大幅領先，總算是討回1局，決勝局更是一開始就取得4比0優勢。不過小戴隨後出現亂流，連失6分，包括一次打中拍框的失誤，所幸面對李文珊一波10比2逆襲，小戴及時回穩連得4分，技術暫停僅以10比11小幅落後。

換邊後小戴連得4分，一度以14比11反超，可惜沒能一鼓作氣，又被李文珊追上拉鋸。19平後小戴先逼出賽末點，但李文珊放出漂亮小球，小戴掛網，接著她遭李文珊扣殺，又在多拍來回後讓出分數，力戰60分鐘後中止對戰6連勝，球后寶座也可能被山口茜取代。

(中時電子報)