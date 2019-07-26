周錫瑋日前接受外媒《德國之聲》專訪時，主持人Tim Sebastian針對國民黨與周本身對大陸的立場提出質疑，周不僅明白表示自己主張與大陸統一，更表示「只要不支持台灣獨立，中國就不會攻擊你」，強調歐盟、歐洲國家怎麼對待大陸，我們的方式相同就不會有錯。對此，資深媒體人黃國樑在臉書發文讚賞周的回應，並稱德媒的提問「彷彿只剩民主兩個字，所有人都必須以此標準，與北京對抗」。

在德媒專訪中，主持人問周，為何不批評大陸阻止台灣參與世界衛生組織或國際刑警機構等國際組織？周錫瑋反問：「你們為何允許他們阻止我們呢？我也我批評所有人，包括中國」；周錫更反嗆主持人「 還有一件事要說。聯合國、歐盟，甚至德國，你們承認中華人民共和國。我真心希望有一天你們能承認中華民國。你們能幫助我們加入世衛組織，好不好？」。

周錫瑋並提到總統蔡英文造成兩岸不和平、台獨、修改國安法，對於台灣的民主是有破壞，但是外媒聽聞後卻閃避掉了，針對外媒要據理力爭。

事後周錫瑋接受國內媒體訪問時批評，德媒採訪過程中，就是用「套帽子」的方式，德媒是有偏見、成見。他採取兩個策略回應，首先，歐盟、歐洲國家怎麼對待大陸，我們的方式如果相同就不會有錯；再者，在聯合國中，1945年至1971年是由中華民國代表，之後才變成中華人民共和國當代表，當時大家都承認一個中國，中華民國是中華人民共和國的附屬。

對此，黃國樑在臉書發表看法，西方的媒體也愈來愈淺薄了。這位德國之聲的老傢伙腦中只有民主兩個字，放諸四海皆準似的，然後，彷彿所有人都必須以此標準，與北京對抗。

但正如周錫瑋反問的，德國、美國以及西方所有的這些國家，何不以此標準，拒絕與中國交往、貿易呢？西方不亦就是按照現實的需要，而與中國大陸建交嗎？何以竟獨獨要求台灣要全力對抗所謂的威脅。

黃國樑質疑，那西方何不自己先做到呢？與北京斷交，承認中華民國，讓中華民國重返聯合國？西方自己妥協了，自己與其眼中所謂的魔鬼交易，卻來指責國民黨，一個曾經創建亞洲第一個民主共和國即中華民國的政黨，要與北京斷絕往來？

希望台灣獨立嗎？黃說，可以。請派貴國的軍隊到台灣，將最先進的武器運來，與台灣並肩打一場獨立聖戰，那台灣就可以獨立了。否則，難道嘴巴喊一喊，台灣就不再是中國的一部分了嗎？

他更指出，何不去看看貴國與PRC的建交公報(或實際的外交行為準則)呢？難道不是承認世界上只有一個中國，而台灣是中國的一部分嗎？少一副道貌岸然的假惺惺的模樣了！別人的兒子死不完，不就是希望兩岸打一戰，好阻止中國的崛起嗎？還真希望中國民主、台灣獨立嗎？

(中時電子報)