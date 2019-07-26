伴隨父親節即將來臨，高雄夢時代與統一時代百貨高雄店、漢神巨蛋購物廣場及大遠百等百貨業，提前點燃父親節檔期促銷戰火，其中夢時代和大遠百雙雙推出消費滿5,000元送500元優惠活動，且漢神巨蛋則推出消費滿8,000元兌換800元活動，及祭出5～7折等優惠折扣活動，來提升買氣。

夢時代及統一時代百貨高雄店表示，為慶祝父親節，自即日起至8月8日止，全館指定家電、3C、男裝服飾、配件及寢飾，消費滿5,000元送500元，且刷11家指定銀行還可享100元至800元不等的滿額回饋金。還有7月31日起，與飛利浦、恆隆行、bgreen運動家具及dyson在三樓蛋型空間攜手舉辦「完美歐爸品味生活展」，最低折扣33折起，週末加碼祭出飛利浦商品1元競標，讓民眾輕鬆打造完美爸爸，希望業績能成長5％。

夢時代表示，由於父親節正逢暑假檔期，聚餐需求明顯增加，在餐飲空間的規劃上，除了地下一樓美食廣場、六樓食尚享饗及七樓餐廳區外，一樓還新增營業至凌晨2點的「時代光廊」，且大河屋日式居酒屋已正式營業，另祥富水產火鍋超市預計8月份進駐，預估整體餐飲將比去年同期成長近4成。

漢神巨蛋購物廣場表示，今年父親節檔期，凡顧客於8月1日至8月8日期間當日刷漢神巨蛋聯名卡，於7樓休閒雅士館消費累計滿8,000元，即可兌換800元商品券活動，且T恤、襯衫等商品也祭出5～7折等優惠折扣，期能激勵買氣。

大遠百說，今年農曆七夕情人節，隔日就是一年一度的父親節，百貨業者對於送禮的相關商品促銷不手軟，包括情人禮品、刮鬍刀、按摩椅及保健器材仍是主力，該百貨自即日起至8月13日止，推出「快樂父親節」促銷活動，推出保健器材單筆滿5,000元送500元活動，且女、男、童裝、電鬍刀單筆消費滿3,500元送200元，7月28日前，服飾部門單筆滿6,600元再加送200元，可再搭配9大銀行信用卡全館單筆分期刷5000元送300元，同時還有守護鍺健康講座、給爸爸愛的禮物聯展、英雄聯盟-小職人體驗營等精彩活動，希望業績能提高3％。

(工商 )