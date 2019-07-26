網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，驚人醜聞國人譁然。昨日（25）總統府證實，為配合檢調「超買」免稅菸品案，北檢在總統府政風人員協助下，前往特勤人員的職務宿舍，取得遭聲押的國安局警衛官吳宗憲、張恆嘉等人物品，協助檢方偵辦行動。網友對「超買」一詞怒不可遏，痛批總統帶頭將「走私」說成「超買」，並為搶銀行、酒駕、殺人、貪汙等犯罪發明新詞，回敬蔡政府。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「走私＝超買、搶銀行＝超拿、酒駕＝超喝、強姦＝超插、殺人＝超砍、貪污＝超收、販毒＝超賣、賄選＝超給、傻眼＝超傻眼＝超會拗。」文章一出，獲得近千讚、近200則留言與近百次分享。

有人直言：「蠻好笑的，除了傻眼還是傻眼，這個政府目無法紀到了猖狂的地步！」

其他網友紛紛回應：「民進黨執政的國度果然是犯罪天堂」、「小客車戴8個人＝超載 。車子速度超過120＝超速。是這樣概念？反韓的立委議員＝超賤。輸真慘罵人＝超過。菜（蔡）總統出國＝超敗家 韓國瑜當選＝超爽？」「反菸團體呢，一點聲音都沒有。真的很奇怪。堅定唯一支持韓國瑜當選總統」。

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(中時電子報)