日前華為指控聯邦快遞（FedEx）「誤寄」其包裹轉運至美一案，陸官方26日發布對該案調查結果，不僅發現聯邦快遞將涉華為公司包裹轉至美國為「人為疏失」的說法與事實不符之外，並發現聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司包裹，以及其他違法違規線索。

(中時電子報)