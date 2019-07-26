不只一件！陸：聯邦快遞涉嫌滯留百件華為包裹 09:592019/07/26 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於聯邦快遞「誤寄」華為包裹一案，陸官方對此發布調查報告表示，不僅發現聯邦快遞「人為疏失」的說法與事實不符之外，並發現聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司包裹。圖為聯邦快遞。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前華為指控聯邦快遞（FedEx）「誤寄」其包裹轉運至美一案，陸官方26日發布對該案調查結果，不僅發現聯邦快遞將涉華為公司包裹轉至美國為「人為疏失」的說法與事實不符之外，並發現聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉華為公司包裹，以及其他違法違規線索。 (中時電子報) #華為 #聯邦快遞 #包裹 也許您會感興趣 推薦閱讀 任正非：今年手機出貨2.7億支 04:102019/07/22 全球財經 老美追殺華為沒在怕？ 任正非曝最大輸家 00:032019/07/23 財經 編‧輯‧室‧報‧告－華為的人才爭奪戰 04:102019/07/24 財經要聞 華信航空攜手中租租車搶自駕遊商機 不分平假日租車一律65折 15:182019/07/24 財經 詐騙包裹簡訊滿天飛 金門警方籲不要上當 18:112019/07/24 生活 郝為華領軍 因華生技報喜 04:102019/07/25 投資理財 不明包裹快遞簡訊 別隨意點擊 04:102019/07/25 地方新聞 野生劉德華獨自搭機親扛行李 噴父愛扶小孩被讚爆 09:412019/07/25 娛樂 撕破臉 華為剔除偉創力代工 04:092019/07/26 焦點新聞 私扣華為物資 偉創力恐遭陸開鍘 04:102019/07/26 財經要聞 國際熱門新聞 不只一件！陸：聯邦快遞涉嫌滯留百件華為包裹 - 時事 慟！京都動畫縱火案 逾半死者是青少年 - 國際 中英關係回溫？新英相：對一帶一路充滿熱情 - 國際 陸俄若軍事同盟 將是華府最大噩夢 - 國際大事 - 中國時報 百萬人注意！你可能錯服阿斯匹靈 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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