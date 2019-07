台北市長柯文哲今接受媒體專訪,對於藍綠對決是否有利總統蔡英文選情,柯表示,因為蔡英文最近撿到菸,所以很難講了。

在北市召開例行記者會上,針對2020總統大選議題,有記者詢問,如果柯不參選,則蔡英文和高雄市長韓國瑜的支持度旗鼓相當。但若柯參選,將會拉低蔡英文的支持度,造成韓國瑜的勝利,這會影響參選意願嗎?

對此,柯文哲表示,在這段時間,他知道國民兩黨,許多機構都不斷在做民調,其實那個one to one喔,一直都在消長。一開始是蔡英文撿到槍了,所以one to one,蔡英文應該會贏。不過,因為蔡最近撿到菸,所以one to one就輸掉了。所以民進黨現在策略都是不一樣,一下要他選,一下要他不選,表示台灣民意流動是非常快的。

(中時電子報)