眼見「甜瓜」安森尼到現在還是遲遲找不到新東家，《ESPN》記者麥克曼納明26日突然在節目上放話，希望美國男籃總教練帕波維奇可以考慮一下招募甜瓜，畢竟他在國際賽事表現優異，或許能靠男籃世界盃上演谷底反彈戲碼。

儘管35歲的安森尼，如今在NBA落到乏人問津窘境，但他在國際賽場上的表現相當結束，不僅連3屆奧運(北京、倫敦與里約)都代表美國出賽，3次奧運都奪金、出賽31場、總得分336分與總籃板125個，都排美國男籃史上首位。

況且目前美國男籃呈現星光黯淡處境，包含安東尼戴維斯、哈登、洛夫、艾瑞克戈登、利拉德、麥科倫、畢爾、迪羅薩及托必亞斯哈里斯等9名球星先後離隊，也讓美國男籃今年世界盃前景被看衰，或許經驗豐富的安森尼能當救世主。

為了彌補9人離隊空缺，美國籃協也在26日宣布補進史馬特、傑倫布朗、蘭道爾、哈瑞爾、普朗里與桑迪斯楊6名球員，也讓培訓名單變成17人，等到8月6日在拉斯維加斯舉行的訓練營結束後，將會正式砍到12人的國手名單。

(中時電子報)