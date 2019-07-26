常上談話性節目、長相甜美的施姓女醫師，去年被爆與已婚顏姓整形名醫發生多次親密關係，刑事被判4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，顏妻對她民事求償300萬元，台北地方法院審理後，判施女要賠精神慰撫金等95萬元。

(中時 )