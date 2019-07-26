美女醫出軌名醫 判賠正宮50萬 10:182019/07/26 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美女醫出軌名醫，遭法院判賠正宮50萬元。（示意圖／達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 常上談話性節目、長相甜美的施姓女醫師，去年被爆與已婚顏姓整形名醫發生多次親密關係，刑事被判4個月有期徒刑，可易科罰金12萬元，顏妻對她民事求償300萬元，台北地方法院審理後，判施女要賠精神慰撫金等95萬元。 (中時 ) #名醫 #民事 #台北 #罰金 #易科罰金 也許您會感興趣 推薦閱讀 不爽牙痛求診遭拒 病患嗆名醫被起訴 12:352019/07/22 社會 台北101工人墜樓 勞動局證實「未綁安全鎖」 15:182019/07/23 生活 屏東縣議員林采穎當選無效之訴民事宣判：仍保有議員身分 17:362019/07/23 政治 台鐵北車月台 男子疑酒醉摔落軌道 22:132019/07/23 社會 曬143萬現金買金條發票 臉書曝：他韓粉名醫 20:402019/07/24 社會 名醫丁金聰被訴醫療過失 二審判無罪 10:532019/07/25 社會 社會熱門新聞 男初見狂野女「被求歡」 嚇封LINE慘了 - 社會 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 網紅她最賺！21歲辣妹發1張照賺4千萬 - 社會 女友是正港香爐 男曝他當時叫空X王 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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