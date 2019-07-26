總統專機爆走私免稅菸風暴，儘管國安局長、侍衛長下台，但上自總統蔡英文，下至華航董事長謝世謙，均將全案定位為超額購買，並非走私。前行政院長張善政表示，總統府在說謊粉飾太平，國安問題根本在總統府；我們國家就是這樣病了，被一些吸附在政府的酬庸集團、吸血水蛭，蠶食鯨吞國家的民脂民膏。

國安人員趁總統蔡英文出訪友邦時，走私645萬、9200條免稅菸，遭立委黃國昌踢爆後，國安局長、侍衛長下台外，更扯出華航空品部資深副總羅雅美、副總邱彰信兩人，前者是總統蔡英文的人，後者是立委邱議瑩的胞弟。

令網友氣憤的是，總統蔡英文、華航董事長謝世謙為包庇此案相關人員，將全案定調為超額購買，謝世謙昨更對外說，全案是境外交易，只是購買的香菸數量太大，並未上飛機，而是存放在華膳的保稅倉庫，待總統專機回台後領取，自動忽略這些香菸完全沒有申報的事實。

對此，張善政在臉書發文表示，沒有申報超額入關，就是走私！總統府居然還在用超購來說謊粉飾太平；國安問題的根本，就在總統府；民眾大多認為這件總統級的走私案，最後一定重重舉起，輕輕放下，蹲低就是準備跳高，去職就是準備升官。居廟堂之高，行走私之實，我們國家就是這樣病了，被一些吸附在政府的酬庸集團、吸血水蛭，蠶食鯨吞國家的民脂民膏。

(中時電子報)