動物園小網美「栗喉蜂虎」，可以來看牠們，但別嚇著他們喔！7月上旬開幕的穿山甲館，每天都吸引了非常多的遊客入館參觀，更常會看到許多攝影愛好者，停留在參觀步道上，拍攝顏色艷麗的夏日精靈-「栗喉蜂虎」。台北市立動物園除了要特別拜託攝影愛好者，請務必提醒彼此、讓出參觀通道，好讓其他遊客可以順利通行外，也想跟大家分享，關於這群可愛的「夏日精靈」，背後較不為人知的「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」。

今年撿拾的62顆「棄蛋」中，人工孵出24隻雛鳥，目前有一半的個體穩定成長中。（台北市立動物園提供）

這個跨單位合作的「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」，是由台灣大學森林環境暨資源學系的野生動物研究團隊負責野地生態調查與「棄蛋」撿拾、華信航空負責「棄蛋」的即時運送、台北市立動物園則進行人工孵育與遺傳研究。從104年迄今，合作團隊逐步修正各個環節的問題，在今年總算有了較豐碩的成果，順利孵化出超過20隻雛鳥。

依據鳥寶寶不同的日齡，種種繁瑣的食物準備及細緻的餵食模式，都讓保育員們深刻感受到為人父母的辛勞。（台北市立動物園提供）

在去年撿拾的83顆「棄蛋」中，人工孵出15隻雛鳥、順利育成5隻雄性幼鳥，他們就是目前在穿山甲館內，非常吸引遊客目光的個體。動物園根據前幾年的經驗進行檢討精進後，今年栗喉蜂虎「棄蛋」的人工孵出及育成數量，總算有了較大幅的成長。

栗喉蜂虎寶寶測量體重。（台北市立動物園提供）

在今年撿拾的62顆「棄蛋」中，人工孵出24隻雛鳥，目前有一半的個體穩定成長中，這樣的進展，對人工孵育團隊，也是莫大的鼓舞。孵育團隊中主要負責照養的3位保育員，從每日例行的幫鳥寶寶秤重、換盆及清洗、計算體重增重比例、調整食物比例重量，再到各類食材的準備、記錄，小心謹慎提供適口性佳的食物，並依據鳥寶寶不同的日齡，從初期的一天六餐，逐漸調整至五餐、四餐、三餐等，繁瑣的食物準備及細緻的餵食模式，都讓保育員們深刻感受到為人父母的辛勞。

保育員用手電筒照蛋，檢查栗喉蜂虎寶寶的發育情形。（台北市立動物園提供）

想要養活人工孵出的鳥寶寶，從照養環境、食材選擇到餵食模式等環節，都要盡量模擬野外的條件與情境，例如栗喉蜂虎的食物，必須以富含蛋白質的昆蟲餌料為主，涵蓋幼齡麵包蟲、大麥蟲、小蟋蟀、蜂蛹、蟑螂、蜜蜂及乳鼠肉等多樣性的食材，透過人為加工處理，並添加綜合維生素及鈣粉，才能滿足雛鳥成長時所需要的能量和微量元素。

光是每餐的準備時間，人工孵育團隊通常就要花上一個小時，而且越是剛孵出的鳥寶寶，食物越是要精緻小口，人工處理的時間自然就更長。更容易讓保育員緊張兮兮、手忙腳亂的是，才剛備料餵完一批某同梯日齡的鳥寶寶，另一批不同日齡的鳥寶寶，卻也已接近嗷嗷待哺的時間，保育員們馬上得趕著準備下一批鳥寶寶的食物，走馬燈般的流程，還要加上其他鳥種的人工孵育作，要不是有其他同仁也陸續加入支援人工孵育的行列，原本的保育員怕想喘口氣都很難呢！

人工孵育團隊從備料、餵食的育雛代工生產線雖然隱約成形，但接下來還有訓練雛鳥自行覓食及飛行的考驗，箇中辛勞非外人所能輕易想像，但團隊一致的目標，就是希望鳥寶寶們可以健康平安，順利長大，不久之後，能在穿山甲館看到牠們美麗的身影喔！

(中時電子報)