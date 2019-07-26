私菸案延燒，蔡政府積極止血，從蔡英文總統的臉書，到華航主動舉行記者會，從上到下口徑一致，都把這起桃機史上最大規模的免稅菸走私案，定調成為「超買免稅菸品」，還拉前朝來墊背。菜農林佳新感嘆「權貴，貴婦買菸65元無上限，基層勞工拼死流汗買菸125元要繳現。」，他喊，你們買的不是免稅菸，你們買的是權貴的習以為常，你們買的是基層努力一輩子不可得的專利!

總統蔡英文外交出訪回國後，爆出菸品走私大案，總統專機訂購私菸竟有一套完善的SOP，訂購者只需要打一通電話給華航11職等的專員，就可整套辦到好，習以為常。

菜農林佳新發文感嘆《一個台灣兩個世界，百姓與權貴的距離》，當走私香菸鬧的沸沸揚揚時，大家看到總統府與華航的回應，只能說傻眼。總統府回應：國安局特勤人員「大量購買免稅香煙的不當行為」。

林佳新問，這是不當行為而已嗎？嚴重國安問題違法了吧！憑什麼讓我們相信這國家會保障人民安全守護台灣？最大的國安危害原來在總統身邊第二篇讓他更傻眼，「超買免稅商品」的字眼都用上，這只是超買的問題而已嗎？

林佳新說，總統府似乎想導向舊習與違規方面處理，包括華航出面的記者會都是死不認錯，東拉西扯，這樣的政府我們還能相信會徹查？「人民心中深怕檢方只會朝向怎麼結案而不是怎麼辦案」相信大家心中都有這種疑問，但這等國安問題如果不能嚴辦，政府怎麼正視聽？君何以治天下？

林佳新說，「這都不是我最憂慮的，我反而看到一個不願意接受的無可奈何，《民進黨口中的社會正義》」。在三年前狹龐大民意當選的蔡總統，時常高舉的社會正義大旗，看似正義但在這次事件中崩壞無疑，甚至摧毀殆盡，原來我們一直活在假道學的年代，「權貴，貴婦買菸65元無上限，基層勞工拼死流汗買菸125元要繳現。」

林佳新說，我們都知道香菸是基層人民一點小享受，在菸捐多次剝削基層後，人民連抽根菸都顯的十分困難。但「權貴」已經十分富有，竟如此輕易的獲得一萬條免稅菸，這對廣大人民來說情何以堪?稅金我們在繳，你們在享受我們的血汗通關禮遇。這狗屁式的社會正義，根本從來沒正義過。

林佳新怒言，當勞工朋友揮汗如雨吃著便當時，你們坐著總統專機在搞香菸外交，看到國安局長笑著與鄭文燦等著蔡總統歸國那畫面。「我心裡想：你們知道廉恥嗎？」一個台灣兩個兩個世界，階級的意識與存在，原來在我們總統府內是這麼早習以為常的正常。

而基層人民只能故作堅強的安慰自己「我們就是油蔴菜籽命，出身比人差，別怨嘆」他說「你們買的不是免稅菸；你們買的是權貴的習以為常；你們買的是基層努力一輩子不可得的專利!」

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(中時電子報)