暑假過了一半，有去哪裡玩嗎？來新北市金山走走吧！這裡的清水農地種植美觀壯麗的牡丹蓮現正盛開中，民眾不妨把握花期親身走訪，體驗粉紅、桃紅、粉白花牡丹蓮齊聚，這裡的濕地已是前幾年很紅的「小鶴」曾借住！而金山這裡美景說不盡，同時還可順遊中角灣、水尾漁港、神秘海岸、燭台雙嶼，並至金山老街品嚐美味又消暑的焦糖地瓜冰淇淋，度過充實又愜意的好時光。

金山神秘海岸。（圖取自新北市景觀處官網）

夏日的金山清水農地，最有名也最漂亮的作物，無疑就是來自泰國的牡丹蓮了。牡丹蓮與一般蓮花不同，花形較為碩大，具有一股野性美，花瓣以重瓣形式環繞花心，形成繁複而華麗之花朵，由於與佛祖的蓮花座造型相似，在泰國被稱為禮佛之花。有興趣的民眾請把握賞花時機，快來金山一飽眼福吧！

金山清水農地牡丹蓮花海。（圖取自新北市景觀處官網）

2014年12月，金山清水農地一隻來自西伯利亞的白鶴（亞成鳥）打開知名度，也喚起大眾對友善土地的投注和關心，在地更有許多農民從慣行農法轉為友善耕作，與大地及生物建立和諧關係，小白鶴最終在台灣停留了500多天。雖然小白鶴已經離開台灣三年多了，當年小白鶴主要停駐地的農田主人黃正俊阿伯，至今仍然堅持以友善耕作方式種植牡丹蓮，營造一個適合各種生物生存的好環境。在金山，美麗的不只有牡丹蓮，更有人情。

除了清水農地，金山位於北海岸，欣賞海景自然也是不能錯過的重頭戲。若是喜歡衝浪或玩水，可以到中角灣一遊，這裡的砂質細膩，海灘長。若是想欣賞海濱地形，則可從水尾漁港出發，踏著海濱亂石朝神秘海岸前進，歷經千萬年塑造出的亂石地形。

金山燭台雙嶼。（圖取自新北市景觀處官網）

走到盡頭可欣賞有名的燭台雙嶼，飽覽大自然的鬼斧神工。美食的部分，除了可前往金山老街，品嚐有名的鴨肉料理外，還可造訪老街上的冰店，享受以在地特產甘藷入味的焦糖地瓜冰淇淋！炎炎夏日品嚐香甜可口滋味，可謂人生一大享受。

在金山老街可以品嚐到具有在地農產特色的焦糖地瓜冰淇淋。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市政府景觀處表示，金山是一塊有美景、有故事、有人情的好地方，竭誠歡迎大朋友小朋友一同到訪。

(中時電子報)