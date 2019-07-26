觀光局主辦的「2019台灣美食展」今（26）日在世貿一館登場，身兼台灣觀光協會會長的華膳空廚董事長葉菊蘭照常出席。

對於媒體大陣仗詢問，她三緘其口僅表示謝謝，避談私菸案，就是怕模糊美食展焦點。而原訂出席的交通部長林佳龍，則臨時找次長黃玉霖代打。

葉菊蘭致詞表示，台灣要拼美食外交，今年設有「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等五大展區，甚至還有穆斯林的美食特區，希望讓民眾和國際各方朋友，一起吃台灣美食。

出席致詞的副總統陳建仁表示，日本最近刮起珍珠奶茶的風潮，甚至把珍珠加到各種料理中，足見魅力。陳建仁也透露他有個小雀幸，到台灣走透透的同時，都可以順道吃到很多當地小吃，飲食文化就是台灣最大的軟實力！

黃玉霖也說，台灣今年國際遊客可望突破1200萬人次，觀光局籌辦一系列熱鬧活動向國際旅客招手，今年是小鎮漫遊年，明年是脊樑山脈旅遊年，而這次美食展內涵多元，已成為世界的美食展。

(工商 )