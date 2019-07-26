雞蛋是普遍的食材，而母雞的飼養方式足以影響雞蛋品質。國民黨籍立委王育敏和陳學聖聯同國際非營利動物保護組織Lever槓桿，於今日(25日)召開記者會，呼籲社會各界支持使用非籠飼雞蛋，並向政府提出三點訴求；提供經濟和技術支援讓農場轉型成非籠飼模式、組成推動非籠飼雞蛋的工作小組或委員會商討未來十年的進程、在公營機構先轉用非籠飼雞蛋。

Lever槓桿公布調查影片，發現國內多家籠飼農場都非常骯髒且不人道，母雞被困在極擁擠的層架式鐵籠，在佈滿糞便和灰塵的籠子裡產蛋，死去的母雞就在活禽旁邊腐爛，小雞初生就會被炙熱刀片切斷嘴尖。

Lever槓桿項目經理馬子琪表示「籠飼雞蛋產於擁擠和髒髒的環境，大幅提高病毒傳染風險，籠飼生產模式使雞蛋產業變脆弱，且抬高了價格」，年初導致數百萬隻蛋雞死亡、雞蛋漲價的馬立克病毒就是例子，馬子琪說「科研指出，採用非籠飼生產方式可以抑止馬立克病毒爆發，自從瑞士禁止格子籠飼養方式後，馬立克病毒發病率下降超過45％」，另外歐洲食品安全局也進行大規模研究，發現困在鐵籠的母雞比非籠飼母雞感染沙門氏菌的機率高25倍。

籠飼雞蛋的生產模式讓母雞終生被困在比一張A4紙面積還小的鐵籠哩，被視為最殘酷的虐待動物方式。王育敏指出，法國、德國等歐盟成員國在2012年就已正式禁止境內農民採用格子籠方式飼養蛋雞，不少國家政府部門和企業也都研擬相關政策響應，目前我國非籠飼雞蛋比率才一成，因此讓政府協助推動有必要，她支持動保團體的主張，並要求農委會和產業對話，了解農民轉型時遇到的困難，投入輔導。

Lever槓桿指出潛艇堡、漢堡王、家樂福等都已宣布在2025年或之前在中華民國分店只使用或出售非籠飼雞蛋，政府應盡快跟上國際步伐，訂立推動非籠飼雞蛋的計畫。

(中時 )