中央氣象局今（26）日表示，原本位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午8時發展為今年第6號輕度颱風百合（國際命名：Nari）。預測未來將朝日本方向移動，對台灣雖無直接影響；但暑假期間計劃赴日旅遊的國人要注意航班變化，以及交通旅遊相關資訊。

台灣颱風論壇表示，百合目前位於日本南方海面，持續往北或北北西進行，預計明天影響日本中部地區，周日影響關東。由於颱風結構稍差，所挾帶的風雨應不至於太誇張，不過國人若前往當地旅遊、洽公，還是要注意安全。

(中時 )