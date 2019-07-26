赴日旅遊注意!輕颱百合生成直撲日本 10:452019/07/26 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 百合颱風上午生成，直撲日本而去，對台灣無影響。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局今（26）日表示，原本位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，已於今日上午8時發展為今年第6號輕度颱風百合（國際命名：Nari）。預測未來將朝日本方向移動，對台灣雖無直接影響；但暑假期間計劃赴日旅遊的國人要注意航班變化，以及交通旅遊相關資訊。 台灣颱風論壇表示，百合目前位於日本南方海面，持續往北或北北西進行，預計明天影響日本中部地區，周日影響關東。由於颱風結構稍差，所挾帶的風雨應不至於太誇張，不過國人若前往當地旅遊、洽公，還是要注意安全。 (中時 ) #日本 #影響 #台灣 #旅遊 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊一站通 滿足旅遊金融所有需求 04:102019/07/22 焦點新聞 台鐵準點率創10年新低 主因出在這 10:202019/07/22 生活 《紡纖股》不畏越南廠火災，聚陽填權息行情「燒」紅 10:342019/07/22 財經 聚陽越南2廠房生產線火災 影響產能37-45萬打 11:002019/07/22 財經 《電腦設備》H2可望轉盈，虹堡爆量勁揚 10:512019/07/22 財經 貿易戰影響產業皆黑 台商回台降低海外生產比 17:142019/07/22 財經 赴陸遊更多元 避暑、遊學新趨勢 04:102019/07/23 兩岸新聞 北部午後大雷雨 彭啟明：最快這時間有颱風 08:402019/07/23 生活 檳城旅遊局來台 搶會展旅遊財 04:102019/07/24 產業．科技 外長盼過境日本 前府發言人譏：買日本菸便宜 13:472019/07/24 政治 生活熱門新聞 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 華航記者會大陣仗釋疑？網譏：為何這2人沒現身 - 生活 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 接到詐騙電話！她1句話讓罪犯秒道歉 網友卻哭了 - 生活 吳宗憲下場會如何？宅神39字超酸：我先擬好了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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