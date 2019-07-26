國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，華航董事長謝世謙為此出面道歉，並坦承這次菸品銷售數量共達1萬零9條。依照規定，飛機回台降落後，每位乘客只能免稅帶一條菸入境，文化大學新聞系主任胡幼偉痛批，難道華航上自董事長、下到基層員工，不知道這個規定？再怎麼算也不需要為乘客準備一萬多條菸吧？這怎麼會是乘客買得多了一點而已呢？

胡幼偉在臉書發文指出，總統出訪專案，不管上飛機的人是什麼身份，也不管飛機上有多少專案乘客，飛機回台降落後，每位乘客按規定，只能免稅帶一條菸入境，超過一條、沒超過5條，乖乖申報繳稅後，可以帶這五條菸入境，超過5條，如果有菸酒進口業執照，要以廠商名義辦理報關進口；如果不是廠商，帶超過一條菸入境，沒繳稅而被海關查到，超額部份沒收，每條超額菸還要被罰款。

胡幼偉強調，規定就是這樣！他問華航上自董事長、下到基層員工，知不知道這個規定？如果知道，為什麼還在免稅香菸預購程序中「另外拉出一條線」，讓專案人員訂購這麼驚人的量？而且昨天的華航記者會，從頭到尾都沒有強調他們知法犯法，也沒有強調他們知道為專案人員訂購這麼多菸，已經成為逃漏稅及走私香菸的參與者，只強調過去都這麼幹，公部門要菸他們又能怎樣？

胡幼偉質疑，昨天出來講話的華航人員，為什麼神情還一副很篤定的樣子，甚至臉上還能擠出微笑？更奇怪的是，華航已在記者會中公開承認，在整個預謀走私香菸逃漏稅的行動過程中，他們有參與行動，而且，怎麼參與都說得很清楚了，記者會結束後，卻不見檢調單位的動作？

胡幼偉指出，專機回台落地時，機上乘客最多就是每人帶5條菸入境，再怎麼算，也不需要為乘客準備一萬多條菸吧？這怎麼會是乘客買的多了一點，我們一定會檢討改進而已呢？質疑華航幫乘客訂購這麼多條菸，有沒有協助預謀走私香菸逃漏稅的法律責任？這豈是交通部次長王國材可以處理的問題？

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(中時電子報)