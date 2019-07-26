台北市長柯文哲今早受訪時被問及近日多份2020民調數字，他分析，這段期間國民兩黨不斷做民調，其實1 to 1藍綠對決的狀況，蔡英文總統、高雄市長韓國瑜一直在消長，「一開始蔡英文撿到槍，所以一對一會贏，不過因為她最近撿到菸，所以又輸掉了！」至於他自己目前民調都墊底，柯則說，因為沒有宣布參選，大概就是降到25％基本盤，如果現在真的豎起一個「第三方（第三勢力）」旗子，支持度會不會跑過來，他雖不知道，但是是有可能的。

媒體今問柯文哲，根據最新民調，如果單純藍綠對決，蔡英文、韓國瑜支持度相當，但如果柯文哲加入，就會拉走蔡英文的支持度？柯文哲表示，他知道國民兩黨不斷做民調，很多機構在測試，其實1 to 1狀況下，他們一直在消長，一開始蔡英文撿到槍，所以一對一蔡英文會贏，不過因為她最近撿到菸，所以又輸掉了。

柯文哲指出，也因此，民進黨每天策略也不一樣，綠營的說客一下叫我選，一下叫我不要選，表示台灣民意流動蠻快的。離投票還有6個月，自從去年韓國瑜韓流，台灣已進入極端政治時代，民意流動太快，所以像他個性就是不要花腦筋去想、想那麼多幹什麼？他也說，像現在外界在談如果明年北市長補選，去年落選的丁守中民調最高，但那也等他有確定要選總統再來煩惱，否則若不選，什麼事都不用煩惱了。

柯文哲也進一步分析，他自己大概估計過，因為也沒宣布參選，民調大概就是降到25％基本盤，但是思考的點不是在想說個人選舉的勝負，應該思考怎樣台灣會更好；人家說這是在打高空，不過他當過17年外科加護病房主任，每天看人抬進來抬出去，所謂世俗的名利，不敢說完全不在意，但至少沒這麼在意。讓老百姓過好一點生活就好了，每天搞一堆奇奇怪怪的東西幹什麼？

如果宣布參選，民調會有起色？柯文哲表示，國民兩黨初選，1個月當中就震盪很大，這表示洪永泰教授板塊論是對的，但是板塊相當不穩定，因為從年初到現在，自認為是中間的選民從50％降到25％，表示藍綠歸隊有在出現，但是如果豎起一個旗子，會不會跑向「第三方」，他也不知道，但是是有可能的。而單從數學上分析，兩局的賽局理論比較好預測，三局的賽局理論，數學模型上相當複雜，變得太難預測。

最後，媒體也問，近日日本交流協會會長大橋光夫是否拜訪了他？柯文哲坦言，台灣就在日本旁邊，這次大橋來台灣見3人，韓國瑜、柯文哲、小英，郭台銘是在日本見的；日本是成熟國家，他負責外交事務一定是都要去認識，VIP、在台灣政治上有影響力的人，他都會見。

(中時 )