為便利民眾親近海岸，內政部昨日通過修法，將來在海岸舉辦7日以內常見的王船祭、露營、沙雕展、拍攝影片等6類活動，都不必再申請許可，只要在15日前向主管機關報備即可，確保民眾親海的權益。

內政部表示，這次通過「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」部分條文修正草案，主要是考量海岸及沙灘常有各種活動，為避免動輒須依法申請，過度干擾民眾，故修法放寬，只要是未設置固定設施、日期7日以內的6大類活動，於活動前15日向管理機關或地方主管機關報備即可，不須再申請獨占使用許可，讓民眾更易親近海岸。

這次開放免申請許可的海岸短期活動，包括6大類，像是王船祭、飛魚季等祭典儀式或慶典活動；牽罟、露營、營火晚會、沙灘排球架網、撐洋傘、沙雕展、淨灘等休閒體驗活動；環境教育解說、學術研究調查採集等教育研究活動；電影、紀錄片等影像拍攝記錄活動；災害防救演習活動；其他經地方主管機關會商管理機關認定的活動。

內政部指出，不必申請許可的短期活動，主辦單位在活動後，仍須將海岸恢復原狀，把乾淨的沙灘及海岸還給大眾。此外，同一個短期活動，若1年內活動日數累計達3個月以上，則必須循程序在活動前申請許可，以避免遭特定活動長期占用。

此外，內政部表示，這次修法也針對公安及救災需要，明定得優先獨占使用海岸，管制或禁止人員、車輛、船舶或其他行為進入或通過危險區域，無須先申請獨占使用許可，以確保重大災害發生後，能夠及時因應處置。

(中時 )