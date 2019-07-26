0726【臉書直播】韓國瑜出席小港區特優暨資深鄰長表揚大會

719高雄豪大雨釀成多地積淹水災情，三民區民進黨籍正興里長沈秀玲痛批市長韓國瑜治水無方，更聯合「WEcare高雄」罷韓30活動送交千份罷韓連署書，連日來槓上市府。對此，韓國瑜今天受訪表示，里長如此說法，很多里民都反彈，實際上雨停後水退很快，「希望里長去傾聽里民聲音，不要一直針對市長」。

韓國瑜昨質疑沈秀玲「哪有里長帶頭唱衰？」昨晚沈再PO出719當晚影片，企圖打臉「正興里淹水災情不嚴重」說法。韓國瑜今重申，自己問過三民區區長，當時下雨停止後一個小時左右，水開始退光，「我不會一個市長跟里長辯來辯去，這樣沒有意思」。

不過，韓國瑜也希望里長能傾聽里民朋友的心聲及反應，不管是里長、市長、議員的服務，都應該不分藍綠，而對公共政策的批判也該不分藍綠，他的里民很多人反彈了，「里裡面沒有這樣淹水，怎麼一直說我們在淹水？」

另外，高市府針對719淹水戶，只要設籍並實際居住市民，住屋淹水超過50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」可申請住屋淹水救助金，每戶1萬5000元。韓國瑜也再次向中央喊話，希望中央比照去年823災情，予以補助每戶2萬元。

罷韓團體「公民割草行動」昨晚又PO文，原訂7月28日將在三民區「三民公園老人活動中心」發起公民假日草市活動，未料遭韓市府阻擋後，改縮小郭謨為公民假日論壇，結果又臨時接獲訊息不與出界，痛批「白色恐怖再現高雄？拿蚊子當擋箭牌？！」

對此，韓國瑜強調，三民區是登革熱防疫重中之重，尤其擔心群眾感染，所以大型的活動，站在市府立場希望要謹慎小心，最好不要辦，因為群聚下來，萬一登革熱大爆發這就不得了了，至於有些活動就按正常程序申請。

「我再重申一遍韓國瑜當市長，所有申請的活動，我們不會預設立場」他說，民眾本來就可以發出自己聲音，但是三民區要請大家特別注意一下，此時此刻比較不適合大型活動，如果有些團體要申請請向市府尋正常管道申請，絕對不會有刁難。

針對媒體提問國政問題，7月28全代會會向郭台銘喊話嗎？這周假日如何安排拚選舉等，韓國瑜避談，不願多做表述。

韓國瑜今早出席小港區公所表揚優秀鄰長活動，其中最資深的鄰長做了40年，韓國瑜稱讚鄰長們猶如媽祖婆旁邊的千里眼跟順風耳，能將訊息上通下達，對市府施政幫助很大，非常了不起。

(中時 )