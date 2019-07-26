新竹縣一名黎姓女子，疑因不滿陳姓前夫花心，不時在外勾搭其他女人，雖2人已離婚，但仍同住，24日晚間藉口做愛，趁陳男勃起之際，竟拿出幾乎家家都有的剪刀，剪斷前夫的命根子，只剩1公分大小，當場血濺滿床，黎女甚至朝前夫潑灑鹽酸後，吞服50顆安眠藥企圖自盡，陳男劇痛之餘，嚇得急喊「殺人了」，忍痛報警，警消獲報到場將2人送醫，所幸性命無礙，但陳男失生育功能，黎婦所用的「凶器」被查出同款式剪刀，手段之殘暴令人心驚。

檢警初步調查，黎女24日晚間7、8點左右進入陳男位於湖口鄉的住宅內，先企圖哄騙陳男喝下混有安眠藥的飲料，不過陳男當下覺得黎女怪怪的，因此不斷推辭，並未上當。

但黎女並未放棄，隨後便提議要來「分手炮（分手前的性行為）」，陳男不疑有他，2人進入臥室，但在行房過程中，黎女突然用剪刀剪斷陳男已勃起的生殖器，陳男命根只剩1公分大小，當場血濺滿床，但黎女卻仍不放過陳男，一度試圖潑灑鹽酸，陳男嚇得報警大喊「殺人了」，並忍痛躲進浴室沖洗。

58歲的黎姓婦人疑似認為前夫好吃懶做又花心，每天只會喝酒、賭博，家中經濟只靠她一人獨撐，兼差當清潔工養家，今年7月間，2人還曾爆發肢體衝突，警方還因此上門了解狀況，之後黎婦跟陳男互控傷害，並聲請家暴令，直到本月的22日，才正式離婚，但之後2人仍同住一個屋簷下，不料卻發生「斷根」事件。。

事發後比對黎婦行兇的利剪，和市面上販售的一款剪刀類似，這種剪刀價格便宜，刀尖鋒利，普遍在一般家庭中都可見到，黎婦由愛生恨，內心對於婚姻的無助和痛苦，竟用極端手段處理，當警方到場時，黎婦清緒激動怒嗆「我得不到的，別人也別想要」時，註定這場婚姻失敗收場。

事發後，附近鄰居聽聞此事，都紛紛替黎婦打抱不平，認為黎婦個性很好，平時與鄰里相處融洽，也會參加地方性的社團活動，且家中經濟都是她在獨撐，除了正常上班外，晚上還去兼差當清潔工，反觀陳男卻酗酒、好賭，事發前2天，鄰居還曾聽聞2人發生激烈爭吵，黎婦甚至痛斥要陳男「滾出去」，沒想到卻發生憾事。

(中時電子報)