私菸案持續延燒，華航董事長謝世謙提油救火，昨日說出這次所有交易都屬「境外交易」，引發譁然，笑掉金融圈大牙。銀行卡部主管說，在中華民國的航空器上，刷新台幣交易，「你告訴我是境外交易？」到底是誰的境外，謝要不要定義一下。

其次，如果真的是在飛機上境外交易，在飛機上每卡最多只能刷8000元，但吳宗憲的卡卻可以刷645萬元，這就真的是「厲害了，我的刷菸神卡！」

為了規避走私責任，華航昨日召開說明會，再度滿口謊言、錯誤百出。謝世謙說，這次所有交易都在空中飛機上完成，屬於境外交易，所謂「刷卡五筆、幾百萬」並非在國內完成，藉此規避掉走私等涉及法律層面問題。

看了謝世謙整場記者會的銀行主管，第一個反應是：「他在講什麼？」，因為免稅品的預購交易，就是在上機前（國內）先做預授權，確定有額度、把額度圈住後，在飛機上再出示同一張卡再過一次，才能完成交易，但這不叫「境外交易」。

銀行主管表示，用最簡單的邏輯，如果是境外交易，收到免稅品的帳單時，至少會有結匯手續費吧！但不會有，「還是謝董沒自己買過免稅品？」

銀行主管表示，因為航空器是領土延伸的，在華航飛機上視同在中華民國境內，重點是因應洗錢防制法，本國卡還只能刷新台幣，想選美元刷都不行，「在中華民國刷新台幣，到底哪門子境外交易」，是大陸的境外還是美國的境外？

有空服員笑說，說「董事長大概是賭神電影看太多了」，可能有「到公海可以殺人了沒有罪，只有巴拿馬總統可以逮捕我」的觀念，按照此理，以後機上廣播是不是要說，「我們到達境外了，大家可以買免稅品了，還可以機邊提貨唷！」

(中時 )