今有媒體報導，如果前鴻海董事長郭台銘脫黨參選2020，台北市長柯文哲就不會參選；郭的幕僚也稱，雙方可以當面談、交個朋友。對此，柯文哲今表示，泡茶聊天喝咖啡都可以，但聊天歸聊天，說什麼要政治結盟，這就太嚴肅了，那是另一回事。

柯文哲還說，每天看到人打招呼、喝咖啡是很常有的事啊，他個性是這樣，其實「人人好」，不會說去害人家幹什麼。

至於外界關心，如果郭台銘參選，會不會影響到柯的參選意願？柯文哲推說，以全世界ICT大廠的概念為例，通常記憶體一般來講3家可以到95％市占率就不得了了，很少有4家的，也就是說，從目前經驗要從三腳督跳到四腳督，模型更困難，這模型太難出現了。

另外，先前柯文哲也與無黨籍的「crazy Friday」林義豐會面，對此，柯說就是增廣見聞、教朋友，林蠻有趣的，分享他到北韓考察的經驗，自己很喜歡聽。

(中時 )