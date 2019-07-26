在大陸工廠任職的莊男，3年前返台休假時酒駕撞死郭姓男子，他肇事後逃逸回家睡覺，死者母親因此患有憂鬱症；苗栗地院考量莊男賠償死者家屬900萬元判緩刑5年，最高法院維持台中高分院判決，認為讓他賠錢免關對家屬情何以堪，改判囚3年10月定讞。

44歲莊男任職大陸廣東省東莞市的服裝公司，2016年8月4日他在苗栗一家快炒店與朋友聚餐，喝酒後他開車送朋友返家後，欲回他位於台中大甲的住處，行經苗栗縣道時違規逆向左轉，撞上騎車直行的郭姓男子，造成郭男頭部重創，送醫急救後死亡。

莊男酒駕撞死人後，沒有停車察看，直接開車返回住家休息，警方據報檢視現場掉落的汽車零件並調閱監視器，循線到莊的住家發現肇事車輛，並將莊男帶回偵訊，莊的酒精濃度高達每公升0.80毫克，檢偵結他起訴。

苗栗地院考量莊男因久居對岸，利用返台機會與友人相聚飲宴一時失慮觸法，他犯後已經坦承不諱、深表悔意，並於偵查中遭羈押近1個月，承受未曾經歷、失去自由之痛苦，應能知所警惕，而無再犯之虞，將他判刑2月但給予緩刑5年宣告。

台中高分院及更一審都認為，莊男雖然賠償900萬元並與死者家屬達成和解，但無可憫恕之情可減刑，如果讓他高額賠償而逃過重刑處罰，如此結果對於頓失親人哀痛逾恆的死者家屬情何以堪，將他判囚3年10月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )