為響應節能，內政部部務會報通過修法，提高建築物裝修面積綠建材使用率的下限，室內從45％提高至60％、室外從10％提高至20％，落實建築物節能、減碳及減廢，新規定預定明年1月實施。

內政部表示，為積極維護生態環境，政府從2004年建立綠建材標章認證制度，隔年開始逐步要求一定規模以上建築物進行綠建築的規劃設計，10多年來，綠建材技術已趨於成熟，且材料供應量增加，故這次修正「建築技術規則建築設計施工編綠建築基準專章」，再提高建物綠建材的使用率，以減少環境汙染與衝擊。

這次修法，也將月台、運動設施等半戶外空間，納為管制屋頂隔熱的範圍，讓新建月台等不再因屋頂隔熱不佳，造成令人襖熱難耐的情況。此外，除了以往考量低海拔建物空調冷房耗能外，這次也新增管制海拔800公尺以上地區建築物外牆的保溫隔熱效果，以減少較高海拔地區保溫採暖的耗能需求。

內政部並指出，為符合現行建築物常見複合用途的使用趨勢，這次修法也依照建築物各空間空調耗能的使用特性，重新分類，並依據新的氣象資料，修正各地區外殼耗能量計算標準。

內政部也說，各項設計技術規範也將配合修正，包括節約能源設計技術規範，將從7部簡化為1部，及修正綠建材、建築基地綠化、建築基地保水等3部設計技術規範，此4部設計技術規範與建築技術規則修正後，將同步施行。

(中時 )