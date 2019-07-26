美國運彩公司「Caesars」在26日公布NBA下個球季各隊預測勝場數，結果仍由「字母哥」阿提托康波領軍的公鹿，以57勝排在聯盟與東區第1位置，擁有里歐納德、保羅喬治的快艇則以55.5勝排在西區第1，湖人僅排西區第5！

「Caesars」預測的下季NBA西區球隊勝場數，前8強是快艇(55.5勝)、爵士(54勝)、火箭(52勝)、金塊(52勝)、湖人(51.5勝)、拓荒者(47.5勝)、勇士(47勝)與馬刺(43.5勝)，看來仍不看好詹姆斯和安東尼戴維斯在湖人的強勢聯手。

至於下季NBA東區球隊勝場數，前8強是公鹿(57勝)、七六人(54.5勝)、塞爾提克(49.5勝)、溜馬(48.5勝)、籃網(47勝)、暴龍(45勝)、熱火(43.5勝)及魔術(40.5勝)，比起西區擁有5隊預估勝場數超越50場，東區僅有2隊可以做到。

有趣的是，上季總冠軍賽對戰組合勇士與暴龍，受到主力球星離隊嚴重衝擊，勇士跌到西區第7，暴龍則是東區第6，其中勇士戰績充滿更多變數，因為「浪花弟」克雷湯普生至少到明年2月以後才告復出，羅素融入程度也受質疑。

(中時電子報)