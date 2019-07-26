北市都發局日前提出師大夜市商家就地合法方案，但昨天都委會專案小組討論時，遭當地居民強烈反對，都委會宣布此案暫擱。市長柯文哲今也表態，既然有這麼大的爭議，那就暫緩，先保持現狀，再拿出來討論看看。

柯文哲指出，其實就像大彎北，法律訂了要能執行，不要訂在那又不能執行，長期以來政府沒有誠實面對住三區商業行為如何規範的問題，這案子就是說，法律訂在那，在住宅區有商業行為理論上是不合法的，但又30年了，所以合法不合法之間，要重新規範。

柯文哲以條通地區為例，他說，條通地區有調整，一些以前不合法的就合法化、做到什麼程度就合法；至於師大商圈這個案子，他坦言，以前沒有很認真思考，市政太多了，應付其他事情焦頭爛額，師大一直沒有很認真拿到檯面上討論，既然有這麼大爭議，那就暫緩，先這樣保持現狀，拿出來討論。

另外，雙子星案被中央投審會「卡住」，但南海控股集團主席于品海對媒體表示，不排除也要向北市府求償。對此，柯文哲今兩度大嘆自己很無辜，雖然告誰是他的權利，因為對廠商來講，管你北市府還是中央政府，就是政府，告一定告在一起，但自己實在很無辜。

(中時 )