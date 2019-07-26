新北市政府警察局刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接典禮於今（26）日上午9時舉行，由警察局長陳檡文主持，由黃壬聰接任大隊長。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接典禮於今（26）日上午9時舉行，由警察局長陳檡文主持，對卸任大隊長的辛勞表達肯定與感謝，並歡迎新任大隊長黃壬聰加入市警局團隊，期勉共同為新北市的治安努力。交接布達典禮圓滿順利、簡單隆重。

新北市刑大大隊長交接典禮由警察局局長陳檡文主持布達及監交，他首先感謝卸任大隊長黃建榮在崗位上的付出與努力，並祝賀榮升警政署保安警察第一總隊副總隊長，並歡迎新任大隊長黃壬聰加入市警局團隊，承接重擔。

黃壬聰歷任新竹縣政府警察局、鐵路警察局刑事警察大隊大隊長、警政署刑事警察局電信偵查大隊副大隊長、偵查第七大隊大隊長等重要職務，學、經歷非常豐富，必能以刑事工作經驗，帶領同仁有效推動各項治安工作。

陳檡文表示，新北市位居大台北都會區要衝，城鄉交會，人口稠密，交通四通八達，治安環境複雜程度可見一斑，刑事警察大隊肩負維護治安的重要任務，期許黃大隊長上任後，能承先啟後，除了各項勤、業務要有積極作為，更要將科技與偵防犯罪結合，全力偵破刑案並向上溯源，尤其民眾關心的重大刑案、毒品、街頭暴力、詐騙等案件，以提升全市治安滿意度，也提供市民良好的居住環境。

(中時 )