雲林縣愛無礙協會今年規畫一系列的社區家庭支持巡迴服務，爺奶活動筋骨更健康。(許素惠攝)

雲林縣愛無礙協會今年規畫一系列的社區家庭支持巡迴服務，爺奶手腦並用做手工。(許素惠攝)

有感於社區生活中部分身心障礙者與長者出門不易，人際社交受限，乏人幫忙易致孤立、憂鬱，雲林縣無礙協會今年規畫一系列的社區家庭支持巡迴服務，邀請台大醫院雲林分院李松泰社工師以淺顯易懂的方式，把身心障礙者權利公約(CRPD)介紹給社區民眾，以行動促進社區生活無礙共融。

愛無礙協會理事長陳明瑟表示，活動藉實例分享讓大家理解每個人都有不方便的時候，任何人都是社會一份子，享有平等參與和生活的權利，要互相尊重、不歧視，而社區是每個人生活的地方，是一個大家可以自在相處，與人社交連結友善互助的地方，大家一起攜手共創幸福安居的生活空間。

活動受各社區發展協會理事長、里長熱烈響應，主動熱心走訪各家戶邀出居民，參加者踴躍，每次30~40人不等且人數持續增加，除了進行身心障礙者權利公約(CRPD)宣導外，還特別安排動動手、動動腦的手作和音樂律動等抒壓活動。

愛無礙協會總幹事陳彥廷表示，今年預計走訪8個社區，每個社區進行兩次，目前已去過林子社區、石龜社區、小東社區，本週要到埤麻社區，接下來還有田頭社區等4社區。

(中時 )