大立百貨引進「in89豪華影城」有高檔的COACH＋廳。（業者提供）

進口百年品牌Morello Forni烤爐的「真好煮義」，以近四百度的高溫，才能烘烤出外脆內軟、 麥香四溢的披薩，有別於市面上常見的美式pizza。（業者提供）

高雄獨家進駐的「Petite波醍」，是精品咖啡教母Earn認可的優質好咖啡，首日開幕即吸引眾多咖啡饕客前來品嘗。（業者提供）

大立百貨結合影城、美食、遊樂推出HiFun卡，人越多越划算，吸引眾多家族及學生群揪團購買。（業者提供）

高雄大立百貨斥資9億大改裝，目前已完成第二階段，第三階段改裝預計2020第一季完成。目前陸續改裝完成的賣場，有全新美妝生活、親子娛樂、書香選物、美食饗宴、時尚流行等五大元素，實踐Life Style精神。業者也表示，改裝後，每月業績正成長，來客數激增3成。

大統集團旗下的大立百貨，從2018年10月展開大改裝計畫，只為打造出更好、更趣味的體驗型購物環境。除開創出千坪的EATALEE美食街，有著義大利前五名最佳比薩店直接技術指導的「真好煮義」、由北海道引進全台獨家的「札幌黃咖哩」及「45395拉麵」等眾多獨家美食。

2樓至5樓及7樓數十家全台獨家專櫃進駐，如在澳洲有152年歷史的天然植物性香皂「Tilley」、富比士雜誌讚譽為皮藝界的明日之星的「 Alexandre de Paris」、全台獨家以中國風格服飾和茶藝結合的「春稻」生活館、以高雅.質感.日常服為主旨於東京優雅誕生的正統日系品牌「自由區」、精品咖啡教母Earn認可的「Petite波醍」精品咖啡及有著兒童閱讀城堡的「金石堂」書店等，呈現出耳目一新的面貌。

另外，大立A館的「in89豪華影城」於6月起試營運，大立百貨也特別搭配推出吃喝玩樂的「Hi Fun卡」，讓顧客能用超優惠的價格買到高品質的電影票及美食遊樂的服務，一卡在手玩翻大立。大統集團也推出官方APP，整合集團旗下的百貨公司及購物中心的所有樓層資訊及會員卡服務，讓顧客能夠享受方便購物，首次下載就送繽紛點數500點、生日點數10倍送及每月點數換好物等活動。

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