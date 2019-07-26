洋基慘遭紅襪血洗！挾帶著氣勢如虹的戰績作客芬威球場，洋基先發投手田中將大卻大崩盤，僅先發3.1局狂失12分，寫下生涯最慘紀錄，成為洋基近1個世紀以來，首位單場丟12分責失的投手。紅襪大爆發敲出23支安打，以19比3將世仇打得落花流水。

田中將大首局就遇上亂流，被狂敲7支安打、包含波格茲(Xander Bogaerts)的451英尺大號3分炮，紅襪首局就先狂攻11人次、灌7分入帳，將洋基打得滿地找牙。

即使首局被打爆，田中也從未看向三壘側尋求幫助，而洋基也打定主意被攻下大局也不換投手，為了緩解牛棚的壓力以及備戰接下來數周連戰，田中必須扛下一定局數，而這樣的做法就是田中止不住失分。

田中第4局仍沒被換下場，紅襪新秀狄弗斯(Rafael Devers)敲出陽春炮後，紅襪靠安打和保送攻佔一、二壘，接下來連續2支二壘安打將比分擴大到11比2紅襪大幅領先，田中也終於被打下場。

不過接替的投手塔普利(Stephen Tarpley)仍無法止血，再被敲1支二壘安打，失1分仍算在田中頭上，田中總計投3.1局失12分，成為洋基近1個世紀以來，首位單場丟12分責失的投手，田中的自責分率也暴漲至4.79。

最後洋基甚至派出捕手羅麥(Austin Romine)客串投球，生涯首次踏上投手丘最快球速88.5英里(約142.2公里)，多使用曲球進攻，1局挨2轟、失3分退場，也是洋基最後一任投手。

紅襪先發全員敲安，波格茲單場4安、雙響炮，個人就包辦4分打點；貝寧坦迪(Andrew Benintendi)、小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)也都繳出3安好表現，終場就以19比3在主場血洗世仇洋基，而此役的單場安打數及得分都寫下本季新高。

(中時電子報)