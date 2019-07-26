夏日炎炎，不少人喜歡到泳池消暑！北市府赴78家公私立對外泳池稽查，初檢不合格達34家，其中國立台北教育大學因未配置足額救生員，遭裁罰6萬元，台灣師範大學則因水質檢測大腸桿菌不符規定，遭罰7千元，目前僅剩龍門國中、南湖高中、成德國中、玉成公園等待複檢。

北市府上半年赴78家對外泳池聯合稽查，初檢不合格率達43.6％，主要缺失為救生人員不足、公共意外責任險投保金額不足、救生員證照不符、消防設備不合格、水質不合格等，其中國北教大因未配置足額救生員，依《台北市消費者保護自治條例》裁罰6萬元，已於5月中複檢合格。

北市體育局表示，依照《游泳池管理規範》 ，水池面積750平方公尺以上，依規定須配置3名救生員，國北教大水池達768平方公尺，但現場僅有2名救生員，這也是該校第二次遭罰，將委請教育部協助輔導。

北市體育局表示，救生員數量若不足，視野可及面積有限，易造成視線死角，若民眾發生溺水，恐錯失黃金救援時間，有危害消費者生命財產安全之虞。

北市體育局呼籲，民眾前往泳池時，可先觀察水深、水溫及救生設備是否齊全， 一般25公尺水道，至少要看到2位救生員，確保水池遊玩安全。

(中時 )