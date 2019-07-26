國安隨行人員走私香菸風波延燒，華航董事長謝世謙、華膳總經理安隆祺稱願意負全責，被質疑為高層築起防火牆。國民黨團今早舉行記者會，總召曾銘宗直指此案是重大走私事件，請檢調追查「華航共犯」；藍委李彥秀指出，民進黨內新潮流、正國會派系鬥爭，找基層護派系。記者會結束後，藍委前往監察院告發總統府、交通部、國安局等5單位。

國民黨團上午召開「1萬條菸的秘密！華航報告遮遮掩掩 綠營權貴見不得光」記者會，黨團總召曾銘宗質疑，華航昨天公布懲處名單，空品處副總邱彰信記大過1次，2位協理于堯、高淑娟則各記過2次，「華航董事長及其他高層不用負責任嗎？」

曾銘宗痛批，交通部長林佳龍稱是多年來陋習，這不是陋習，這是嚴重的違法走私行為，請檢調追查華航共犯，並落實林部長履行對此案「絕不護短」、「究責無上限」承諾，一併追究相關人員的法律責任及行政責任。

國民黨立委費鴻泰抨擊，台北市長柯文哲指閣揆蘇貞昌不要臉，聽到華航董事長謝世謙對外道歉，蔡英文總統以超買陋習欲帶過，華膳董事長葉菊蘭一句不知道就可以沒事，很感慨，這群人真的不要臉。

國民黨立委李彥秀說，從昨天蔡英文首次對外說明私菸案到華航記者會，仍看不到事情真相，永和侍衛室本來就屬於總統府管轄，而華航宣稱內部管控有問題，企圖用政治語言轉移犯罪焦點，「到底牽涉到說少人？行政內部有無調查？」

李彥秀懷疑，交通部次長王國財表態不反對謝世謙請辭，「可見內部已設好停損點，只看到民進黨內新潮流、正國會派系鬥爭，找基層護派系」。她認為立院應召開臨時會，成立跨黨派調閱小組來釐清真相，「即便長年陋習，查弊應無上限，請蔡政府不要轉移焦點，要查這次就要查清楚」。

國民黨立委林奕華說，昨天華航記者會簡直是卸責荒謬大會，這次是總統專機，且華航是國籍公司，而國籍航空器本來就是國土延伸、國家浮動領土，雖然交易在空中完成，但仍要依照刑法處罰。

她痛批，蔡英文要國安局一周內提交調查報告，「總統府難道不需要調查嗎？」總統府侍衛室並非國安局指揮，而是總統、總統秘書長直接指揮，國安局要調查 總統府也要調查，總統府祕書長陳菊要出來道歉。

國民黨立委陳玉珍嘲諷，此次事件典型人出去，菸進來，總統府發大財，從前說陳水扁有海角七億，現在是小英有海角七星。

記者會結束後，藍委步行前往監察院，遞交陳訴書，並告發總統府、國安會、國安局、外交部、交通部等5單位。

私菸推「陋習」？！ 蔡英文先築「防火牆」？！

(中時 )