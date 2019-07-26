新北市3名教官利用暑假期間，秉持著「全國教官服務全國學生、學生所到之處皆是校園」的理念和精神，開啟了為期3天的台灣環島之旅。（葉書宏翻攝）

新北市3名教官利用暑假期間，秉持著「全國教官服務全國學生、學生所到之處皆是校園」的理念和精神，開啟了為期3天的台灣環島之旅。（葉書宏翻攝）

新北市3名教官利用暑假期間，秉持著「全國教官服務全國學生、學生所到之處皆是校園」的理念和精神，開啟了為期3天的台灣環島之旅。他們實地走訪各個縣市和偏遠地區，將全民國防和反毒的精神化為實際的行動，深入全台各縣市。

崇義高中教官詹書桓、樟樹國際實中教官鄭光涵、時雨高中教官林偉聖騎著各自的電動車，實地走訪各個縣市和偏遠地區，他們勇敢踏出原本的舒適圈，去接觸新北市以外的學生，在此同時用心細細感受其他縣市獨有的美，以及所有人事物的魅力。

教官們表示，在工作放鬆之餘，關心各地區的國高中生，無論是桃園、高雄、屏東等，也藉由發傳單、拉布條來藉機宣導反毒行動與國防意識的重要性，時時刻刻都不可懈怠，希望學生們能夠加入反毒行列，在求學的過程中擁有正確的觀念和對毒品的認知，不會因為毒品而摧毀了美好的未來。

教官們鼓勵學生在暑假期間多多充實自我，培養良好的休閒娛樂，發展自己的一技之長。

教官們表示，希望藉由這次的啟發點，在全民國防以及反毒行動的部分，能協助更多人，創造更多元、更全面的影響力。踏出的每一步，都是成功的開始，相信這次人與人之間的交流，讓整個環島之旅別具意義。

(中時 )