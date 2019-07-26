國民黨全代會周日登場，台中市長盧秀燕26日受訪時表示，將會北上出席全代會力挺高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，為國民黨嬴回執政權。

盧秀燕表示，28日為假日，是國民黨重要的全代會，被提名總統候選人，還有各區的提名立法委員重要的代表大會，身為國民黨員一定會參加，國民黨大團結，努力在總統與立委選舉獲得民眾認同。

(中時 )