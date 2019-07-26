盧秀燕：將出席國民黨全代會為韓國瑜加油 12:252019/07/26 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕26日表示，將會出席全代會力挺高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨全代會周日登場，台中市長盧秀燕26日受訪時表示，將會北上出席全代會力挺高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統，為國民黨嬴回執政權。 盧秀燕表示，28日為假日，是國民黨重要的全代會，被提名總統候選人，還有各區的提名立法委員重要的代表大會，身為國民黨員一定會參加，國民黨大團結，努力在總統與立委選舉獲得民眾認同。 (中時 ) #國民黨 #全代會 #盧秀燕 #市長 #代表 也許您會感興趣 推薦閱讀 展現國民黨團結 韓吳應共提不分區 04:102019/07/22 政治要聞 國民黨輔選韓 15縣市長任競總主委 04:102019/07/22 政治要聞 政黨的同質化危機 04:102019/07/22 時論廣場 修法毀憲亂政 頭號通緝犯更該硬起來 04:102019/07/23 政治要聞 藍要贏，只有一張牌可打 04:102019/07/24 時論廣場 國民黨屏縣第一選區立委 葉壽山6成支持度勝初選 11:042019/07/24 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K 11:422019/07/24 政治 國民黨全代會週日登場 文創小物搶先亮相 15:462019/07/25 政治 228檔案轉移 國民黨聲請停執駁回 18:532019/07/25 社會 挺韓嗎？盧秀燕侯友宜態度曖昧 基層憂 08:392019/07/26 政治 政治熱門新聞 街頭民調直搗綠鐵票區 韓支持度驚死人 - 政治 韓郭如何整合？謝龍介：最好給他這個位置 - 政治 小英35年前神預測私菸案？彭文正喊：稱帝吧 - 政治 周錫瑋這段話完爆德媒 資深媒體人喊讚！ - 政治 走私硬拗超賣！張善政2句重擊小英 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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