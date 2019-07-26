總統專機私菸案 國民黨團前赴監察院舉發 11:512019/07/26 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對總統出訪專機走私菸品案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左三）等人26日舉行「1萬條菸的秘密，華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）等人26日舉行「1萬條菸的秘密，華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會，並前往監察院舉發總統府等單位涉及貪污罪。（姚志平攝） 針對總統出訪專機走私菸品案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人26日舉行「1萬條菸的秘密，華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會，質疑總統府、國安會、國安局、外交部、交通部等高層官員涉案，建請監察院主動介入調查有無監督疏失、貪污及瀆職。 (中時 ) #監察 #黨團 #私菸 #總統 #專機 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 16:552019/07/22 社會 隨扈夾私菸案 北檢天下第一組偵辦 22:482019/07/22 社會 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 總統專機變成走私專機 介文汲：上樑不正下樑歪 07:522019/07/23 政治 私菸案蔡震怒 費鴻泰：不是生氣就能掩蓋無能 12:032019/07/23 政治 隨扈爆出訪帶私菸 綠委紛紛把國安抓出來打 13:012019/07/23 政治 私菸案爆發前已埋雷 VVIP便條露餡 13:072019/07/23 政治 私菸風暴延燒 和華航內鬥有關？ 13:122019/07/23 政治 華航捲入私菸案 交長：絕不護短 14:092019/07/23 生活 私菸團購名單層級高 他驚爆恐將河蟹 14:092019/07/23 政治 政治熱門新聞 街頭民調直搗綠鐵票區 韓支持度驚死人 - 政治 韓郭如何整合？謝龍介：最好給他這個位置 - 政治 走私硬拗超賣！張善政6句重擊小英 - 政治 副手已定？學者：韓正在現代三顧茅廬 - 新聞 私菸陋習？他爆蔡英文和馬英九最大區別 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。