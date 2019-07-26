國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右三）等人26日舉行「1萬條菸的秘密，華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會，並前往監察院舉發總統府等單位涉及貪污罪。（姚志平攝）

針對總統出訪專機走私菸品案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人26日舉行「1萬條菸的秘密，華航報告遮遮掩掩，綠營權貴見不得光」記者會，質疑總統府、國安會、國安局、外交部、交通部等高層官員涉案，建請監察院主動介入調查有無監督疏失、貪污及瀆職。

(中時 )