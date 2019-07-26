原本在大陸擔任女醫師的黃姓女子，為了追求愛情，不惜放棄原來的事業，來台嫁給全姓丈夫，沒想到老竟與一名賴姓女清潔工搞曖昧，還在手機裡看到「老公真厲害」、「貝貝想你了」等親密對話，並目睹2人當街激吻，氣的對賴女提告，求償60萬元。

判決書指出，黃女在大陸原本是一名耳鼻咽喉科醫師，嫁來台灣後，只能從事居家照護的工作，卻在丈夫手機內發現曖昧與賴女的親密對話及合照，2018年1月中旬清晨6時跟蹤丈夫上班，親眼目睹全男與賴女摟肩、親吻。

據「東森聞雲」報導，已婚賴女聲稱與全男是同事關係，只把全男當她弟弟看待，絕對沒有向他示愛，稱全男「老公」、「親愛的」，都是全男心情不好要求的，2人絕沒有在路邊擁抱親吻。

法院檢視賴女與全男的對話發現，賴女曾傳「老公昨天很辛苦的開導貝貝」、「老公今天很累吧」、「貝貝想你了」、「老公辛苦你了」、「老公真厲害」等訊息給全男，而全男也回應「愛你寶貝」、「老公怕失去貝貝」、「老公愛貝貝」。另有全男赤裸上身、賴女依偎在全男左肩2人合照，認為非有家室的人應該做出的舉動，因而判決賴女應賠償6萬元。黃女不服判決結果決定上訴，但遭高等法院駁回，全案確定。

(中時電子報)