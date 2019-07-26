國安人員涉嫌用總統專機走私免稅菸，華航董事長昨表示願意負完全責任，但整場記者會內容讓交通部無法接受，態度強硬稱會同意謝世謙請辭，暗示要他走人，讓話題繼續延燒。交通部長林佳龍原本要出席今日開幕的2019台灣美食展，活動前臨時喊卡，改派政務次長參加。

不僅如此，出席活動的高層，各個態度低調，不願受訪，副總統陳建仁、觀光協會會長與華膳空廚董事長葉菊蘭、交通部政務次長黃玉霖等人，整場活動由副總統隨扈層層包圍，到離場時，3人由國安人員護送上車，一起落跑的舉動讓參加美食展多年的人士驚訝「第一次看到主辦單位的會長開場完就走人」。

林佳龍的幕僚指出，為善後華航事件，部長今天上午邀集相關人員召開會議，才無法出席活動。

2019台灣美食展將於7月26日至29日在台北世貿一館展出，邀請知名餐飲集團、飯店、伴手禮、政府單位及日本廠商一同參展，展出最自豪的產品與內容，活動期間也會推出優惠。

(中時 )