台灣機械工業公會近日表示，勞動部職安署擬實施比歐盟、美國及日本更嚴苛的機械安全認證，恐怕引發世界各國報復一事，職安署強調，管制措施已依據世界貿易組織（WTO）及技術性貿易障礙協定（TBT）規範，完成各會員國通知作業，截至徵詢期限為止並未接獲會員國提出反對或異議。

職安署表示，於車床、銑床、搪床、工業用機器人及金屬鋸機一直以來皆為發生職災傷亡主要媒介物，為預防製造業切、割、捲、夾等類型職災一再發生，已在去年11月26日召開4項機械設備列入源頭管理研商會議，主動邀請機械公會等單位協調，並於會後再徵詢公會意見。

針對公會提出業者因應準備之疑慮，職安署於今年7月4日再邀相關公會溝通，聽取業界意見，並在7月24日調整原公告列管機械範圍與實施期程，除少量且危害風險較高的傳統型車床、銑床及搪床維持於108年8月1日施行外，其餘具數值控制功能之機械設備均延緩至110年8月1日實施，至檢驗標準部分，配合調整為適合國情安全需求。

為協助國內相關機械業者達到安全標準之要求，職安署已規劃輔導機制，將邀請專業機構深入產業提供技術協助，積極輔導業者順利取得驗證，並建立溝通平台，以落實職業安全衛生法源頭管理目的。

(中時 )