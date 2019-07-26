「尊重、禮儀和安全在哪？」板中允許男生穿裙子，加上國中服儀可能大解禁，讓家長看不下去了！南北多個家長聯盟和黨籍人士26日赴教育部前抗議，指「男生穿裙子就是性別平等教育」這種觀念才是刻板印象，久而久之若社會大眾對奇裝異服不敢發聲、免得被說歧視，搞得男生可以大喇喇進女廁，出事誰負責？教育部則表示國中服儀不會在108年秋季開放。

包括台灣全國媽媽護家護兒聯盟等22個家長團體26日發出聯合聲明，指教育部應該本著教育初衷，重新回到性別平等和制服設立的原意，而非落入意識形態。

家長聯盟強調，校園不應假民主，說要採納各方意見卻將家長全部置之度外，開放服儀衍生的安全和費用問題，全由家長承擔；其次，更有學校以性平教育之姿，錯誤引導學生「男生穿裙就是性別平等」，許多家長向他們反映：「教育部刻板性憑印象就是這樣鼓勵的嗎？」現在的性平教育似乎只談權利而未談責任，家長團體強調責任卻被嗤笑為「傳統派」，這是整個社會價值錯亂。

台灣媽媽聯盟總召集人魏秋茹表示，聯合國對性別平等定義是政治、法律、工作、教育等機會平等，「真正的性別平等是觀念，而不是外表。」現在國小雖已開放不用穿制服，但她認為無論是否穿制服，最重要的是高識別度，讓大家可以共同保護孩童。

高雄市家長協會理事長洪志和痛批，「在各種場合穿合宜的服飾」才叫尊重、才是禮儀，而不是現在廉價地卸責——學校推給學生、教育局推給學校、教育部再推給教育局——卻假稱尊重；未來若大家都對奇裝異服見怪不怪，以免被批歧視，最後搞到男生穿裙進女廁、女生進男湯，出事誰負責？

「安定力量」主席孫繼正表示，蔡英文總統對板中開放男學生穿裙裝曾說「蘇格蘭男士也穿裙子」，但其實蘇格蘭男裙的英文是kilt、女裙是skirt，社會上仍是男女有別。把男生穿裙當作性別平等，他實在看不出這有甚麼教育內涵。

國教署學安組副組長黃瀞儀回應，教育部尊重學校透過民主程序制定出來的服儀規範，105年教育部開放的是高中服裝儀容規範，至於國中服儀還在廣納各界意見，今年秋季的108學年度不會有相關規劃。

(旺報 )