民進黨副秘書長林飛帆昨日(25日)表示，2012年大陸國家主席時習近平上任後，對台政策緊縮，2013年甘比亞與台灣斷交，隔沒多久馬政府強推服貿，甘比亞斷交北京背後一定有很大的壓力，此事給台灣很大的壓力，也顯示對習近平而言解決台港問題，是任內是重要目標與任務。然而其他例子也就算了，拿2013年甘比亞與我方斷交當成陸施壓我方的例證，不禁讓人懷疑林飛帆是否連甘比亞與陸哪時建交都搞清楚就信口開河。

甘比亞於2013年主動和我方斷交，按照慣例，如果是大陸主動挖角我方邦交國，大陸應該會馬上與甘比亞建交，可是並沒有，從2013年一直拖到2016年3月，蔡英文當選總統後，大陸才與甘比亞建交。

為什麼會隔三年雙方才建交？因為當初在馬英九執政下兩岸承認九二共識，外交休兵，停止互挖邦交國，所以甘比亞與我方斷交顯然是該國片面作為，大陸基於維護與馬政府的外交休兵默契不與該國建交，一直到不承認九二共識的蔡英文當選後，才為了給予輕微警告，跟這個已經不是我方邦交國的國家建交。但之後蔡英文仍不肯承認九二共識，兩岸外交正式開戰，三年內一口氣有五個邦交國與我方斷交，而且都馬上與中共建交，這才是大陸對我方的施壓！

(中時 )