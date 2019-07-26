特勤私菸案醜聞，曾在前總統陳水扁執政時期深受倚重的民進黨秘書長羅文嘉，今被問到扁執政時期是否曾耳聞類似案件？羅文嘉表示，他所知道和他能說的別人都講過了，他並沒有超過這個範圍。對一般民進黨支持者來說，陋習當然是陋習，但大家會更想知道真相是什麼，這次看到行政部門及府方都說會進快把真相讓人家知道。

此外，最近時代力量立委黃國昌猛打私煙案是，是否影響明年立委選舉與時代力量等第三勢力政黨合作，羅文嘉表示，他想是不會，這是立委個人問政權力，不會影響政黨間的合作，就事論事，也不會影響大家最大的共同目標，他不認為會因提出這個議題而有任何影響。

羅文嘉有說，民進黨策略小組已有共識，2016年立委選舉選區，若他黨已經有連任或現任立委，民進黨會保持尊重，這是一種誠意。

被問到汐止區時代力量弱推出黃國昌，民進黨會提人選？羅文嘉說，「我們尊重現任選區，黃國昌當然在這原則之下。」

最近時代力量不斷在民進黨有現任選區不斷提名人參選下屆立委；羅文嘉說，每個政黨都有自己設定的議程和目標，民進黨必須尊重各政黨為自己設定的目標，民進黨也有民進黨設定的目標和議程。民進黨一直保持開放的空間和橋樑，對基於大目標下選區的合作持開放態度，一直都沒有沒變。

(中時 )