針對板橋高中開放男生穿裙子，多個家長團體及宗教團體26日前往教育部外發表聲明，強調校園不應採用假民主，應採納家長意見。

家長團體、宗教團體並質疑，學校以性平教育意識形態，錯誤引導小孩，教育部應本著教育初衷，不要以意識形態造成社會衝突。

(中時 )