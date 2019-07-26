板中開放男生穿裙子 家長團體赴教育部發表聲明 11:572019/07/26 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對板橋高中開放男生穿裙子，多個家長團體及宗教團體26日前往教育部外發表聲明。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對板橋高中開放男生穿裙子，多個家長團體及宗教團體26日前往教育部外發表聲明，強調校園不應採用假民主，應採納家長意見。 家長團體、宗教團體並質疑，學校以性平教育意識形態，錯誤引導小孩，教育部應本著教育初衷，不要以意識形態造成社會衝突。 (中時 ) #教育部 #團體 #家長 #發表聲明 #意識 也許您會感興趣 推薦閱讀 臺銀人壽 善盡企業社會責任 04:102019/07/23 財經焦點 教育部「學海計畫」 靜宜大學補助全國第一 12:222019/07/23 生活 教育部推數位教學 3年讓14萬教師都會用因材網 11:032019/07/24 生活 新北績優宗教團體表揚 百歲人瑞現身領獎 17:482019/07/24 生活 南臺科大生技中心 獲教育部補助 04:102019/07/25 產業特刊 遠見雜誌公布台灣最佳大學排行榜 南臺科大 2019排名大躍進 04:102019/07/25 產業特刊 抹紅宗教團體 林飛帆：不是泛指所有宗教 18:132019/07/25 政治 宗教團體籲林飛帆虛心接受抗議 04:102019/07/26 政治要聞 保育蛙類遭路殺 新北將建生態廊道 04:102019/07/26 地方新聞 國中服儀恐解禁掀波 家長批：安全在哪 11:482019/07/26 生活 生活熱門新聞 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 誰的境外？華航「境外交易說」笑翻金融圈 - 生活 - 中時 華航記者會大陣仗釋疑？網譏：為何這2人沒現身 - 生活 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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