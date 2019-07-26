時代力量立委黃國昌日前曾表示，「如果時代力量堅持做小綠，他一定會離開」，近期黃又揭露國安局人員走私菸案，外界關注時力未來是否仍與民進黨保有合作空間，對此，同黨立委林昶佐、洪慈庸今接受電台專訪都認為不會影響泛綠合作；至於洪慈庸曾在臉書發文，希望黨內坐下來好好討論，2人也坦言「一直約不到人」，可能黃國昌比較忙吧！

針對黃國昌揭發國安人員走私菸案，林昶佐表示，若該案是長久以來的陋習，現在蔡總統任內揭發並整頓，未必不是一件好事，若處理得宜甚至有加分的效果；對於向來與民進黨較為友好，外傳可能投入大綠懷抱，林昶佐強調，他不會加入民進黨，但這些年在地方與民進黨議員等團隊合作關係良好，會秉持4年前態度爭取綠營前議員顏聖冠支持。

洪慈庸則表示，地方上泛綠配合得還不錯，不會因為單一個案衝擊未來與民進黨的合作，但民進黨基層支持者確實很焦慮，擔憂這樣打下去會影響蔡總統選情。

至於臉書曾發文表態希望坐下來談談是否有進展，洪慈庸說，他們跟黨主席邱顯智談過，但黃國昌那邊還沒有聊過，雖然我們一直希望能夠好好聊聊，但可能黃國昌比較忙沒時間吧。

(中時 )