據衛福部統計，1997年至2017年有超過165萬人通報家暴，如何庇護與安置這些受暴婦女成為重要議題，勵馨基金會執行長紀惠容表示，目前許多縣市都有興建社會住宅，期待能夠社會住宅中應保留一些給受家暴民眾，給他們真正的「家」。

勵馨基金會取得第4屆世界婦女庇護安置大會舉辦權，邀請120個國家、1500位婦女組織領袖來到台灣，會中將討論如何強化婦女庇護與終結暴力，並聚焦於新興議題、倡議與藝術、創新管理、政策與立法及多元平等與經濟賦權等議題，邀請ME TOO受害者伊藤詩織、國際奧會女性與運動獎得主劉柏君等人參與。

據聯合國統計，全球超過三分之一的女性，一年當中曾遭受性侵或暴力對待，如2017年就有超過8萬名女性遭故意殺害；另據衛福部統計，1997年至2016年，台灣性侵通報案件累計超過13萬人、逾165萬人通報家暴。

雖然現行住宅法規定，社會住宅應提供一定比率給經濟或社會弱勢者。但紀惠容認為，以台北市社會住宅為例「連一戶給受暴婦女都沒有」，台北市的評點機制對受暴婦女要取得社會住宅仍有障礙，應該仿效新北市保留一定戶數給社會局安排，才能讓這些社會或經濟弱勢的民眾取得「家」，而不只是如機構的短暫安置。

世界婦女庇護安置大會11月5日至8日將在高雄展覽館舉行。

(中時 )