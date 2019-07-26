桃園市中壢區一名90歲郭姓老翁，因懷念30年前曾造訪的自助餐店，25日下午獨自搭車到觀音區中山路2段附近，想尋找當時的店家，但因年代久遠街景改變，老翁不慎迷失街頭，所幸最後在警方的護送之下，讓他能夠平安返家。

警方表示，25日下午有民眾向大園警分局新坡派出所報案，稱一名老翁在街上四處遊走、徬徨無助，警員王品翔、姜彣勳及實習生陳人瑋獲報到場關心，但是老翁講話帶著濃厚的山東腔且聽力不佳，雙方溝通上有困難，員警擔心老翁在大熱天裡行走身體無法負荷，便先將他帶回派出所休息及補充水分。

經員警的耐心詢問，得知老翁在30年前曾在觀音區新坡里工作，當時經常在一間自助餐店用餐，與老闆成為好友，但退休後就斷了聯繫。最近老翁回憶起往事，很懷念當年的友情及美食的滋味，於是獨自搭車前來尋找該間自助餐店。但隨著時光流逝街景已今非昔比，老翁也記不清店家的正確位置，只能在街頭徬徨遊走不知所措。

員警得知後，幫忙詢問新坡地區的自助餐店，卻都沒人認識老翁，在沒有其他線索的情況下，老翁只好無奈放棄這趟尋人之旅。員警看著老翁離去時落寞的背影於心不忍，決定好人做到底護送他回家，老翁也對員警的貼心舉動表示相當感謝。

(中時 )