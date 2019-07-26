歡慶728全代會韓國瑜正式被提名選總統，台南韓粉攤由挑大師領軍大放送，共有千份串燒、6百罐冷泡茶以及300碗虱目魚海鮮粥，跟5百杯黑豆花，要跟韓粉一同歡慶！(中天新聞)

20190725中天新聞 韓粉慶韓國瑜728提名 機車貪食蛇再現高雄

去年9合一大選前，韓國瑜拜票掃街，街上出現「民主貪食蛇」機車瀑布相隨，甚至因車輛數太多，網友戲稱是「貪食龍」。如今為了歡慶7月28日國民黨全代會提名韓國瑜選總統，韓粉相糾728讓高雄貪食蛇再現，此外杏仁哥也會率領韓粉，搭遊覽車北上到黨中央門口集結，替韓國瑜壯聲勢。

國民黨中央全代會，28號將正式提名韓國瑜成為國民黨2020總統候選人。「韓家軍」杏仁哥將從高雄率韓粉，搭遊覽車北上到國民黨黨中央門口集結，目前他所知道的就有兩輛遊覽車，陸續還會有更多韓粉自發前往台北，目的就是為了替韓國瑜加油。

另外高雄也有大型機車隊，將在當天繞行高雄市區，韓粉們將身穿國旗衣，機車上綁大旗，再現韓粉「民主貪食蛇」。台南則由挑大師領軍，帶領韓粉攤大放送，共有千份串燒、6百罐冷泡茶以及300碗虱目魚海鮮粥，跟5百杯黑豆花，要跟韓粉一同歡慶！

(中時電子報)