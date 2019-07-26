華航董事長謝世謙昨率隊召開記者會說明私菸案。（中時電子報FB)

總統專機走私巨額免稅菸，華航董事長謝世謙昨對外說明時，指國安人員花645萬買的9200條免稅香菸是空中交易，機邊交貨，完全忽視沒有申報問題的大漏洞。台北市議員李明賢痛批謝世謙「 超級蝦、扯爆」。

李明賢在臉書上發文說，私煙案已經進入司法調查，不僅總統官邸特勤遭查、國安被收押，華航相關人員也被約談，這時候華航董事長謝世謙出來開記者會大談私煙交易是「空中交易」(飛機上完成，故意掩飾萬條香煙不上飛機的質疑)，難保不也是一種「空中串證」。

他說，謝世謙的記者會時間點、內容都很怪，他賢昨上年代《新聞面對面》政論節目，大律師謝震武同樣也質疑謝世謙的「空中交易」一說，實在令人匪夷所思，到底在掩飾甚麼呢？

他指出，謝推說《吳姓特勤預購的菸品皆在空中刷卡，代表是出訪過程中完成交易》。問題是，飛機上可以刷卡超過645萬？空服員都可以接受？檢調應該掌握刷卡單，對比時間就可以知道誰說謊。

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(中時電子報)