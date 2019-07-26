看來「可愛」里歐納德已經先跟快艇總教練瑞弗斯宣告效忠了！瑞弗斯26日受訪表示，自己上周前往里歐納德家裡會晤，雙方一口氣聊了兩三個小時，除了談到籃球相關話題，里歐納德更不斷告訴瑞弗斯，「你可以隨便指揮我！」

「我和里歐納德光是聊籃球，就聊了兩三個小時，特別在進攻上的話題，不過其實我跟他不熟，也是彼此開始相互了解，」瑞弗斯說，「他特別強調兩件事情，首先他說這不僅是我們兩人的事，而是全隊15人都須真正接受各自角色。」

「其次是，里歐納德說了不知道多少次，『你可以隨便指揮我，我絕對都會聽從』這句話，我都算不清楚到底他說了幾次，」瑞弗斯表示，「當我們開始討論一個戰術，他說不管我要求打什麼，他都會聽從，就是不斷重複著同一句話。」

瑞弗斯更提前放話，全新上路的快艇，下個球季只有一個目標，就是奪下總冠軍，「我感覺自己過往沒讓球員真正理解到，這是屬於他們的時刻，且對這個機會擁有壓迫感，我們從來沒有這種意識，光是展現實力贏球，這絕對還不夠。」

(中時電子報)