桃園市中壢警分局青埔派出所，24日晚間接獲劉姓民眾報案稱父親落水，員警隨即動員轄內民力及通報消防單位一同搜救，歷經5個多小時搜尋，順利在漆黑的農地溝渠內發現老翁並立即協助送醫救治。

一位劉姓民眾24日晚間哭著走進派出所，手足無措，稱其患有失智症及糖尿病的父親外出購物遲遲未歸，撥打電話終於接通，卻在電話另一頭表示自己落水，又說不清地點後就斷訊，如今生死未卜。

家屬心急如焚，員警隨即利用緊急協尋機制調閱手機最後發話地，所長甘博倫、副所長李文雄亦立即聯絡轄內民防夥伴、巡守隊協助，一同加入搜救行列。

定位最後發話基地台發現，老翁斷訊的位置位在捷運A17站後方，緊鄰著新街溪，周邊遍布農田及草叢，範圍十分遼闊，員警不放棄沿線摸黑搜索，終於在25日凌晨2時許，在大園區五結路偏僻的農地溝渠內發現老翁。

當時老翁全身無力，陷在泥濘中動彈不得，所幸生命跡象穩定僅受輕傷，結束一場驚魂，家屬得知老翁獲救後，非常感謝員警視民如親，竭盡所能地協助搜救，讓家屬感動萬分。

(中時 )