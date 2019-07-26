總統蔡英文博士論文與畢業證書日前風波不斷，自先前公開展示倫敦政經學院（LSE）的畢業證書後，反被質疑證書「穿越時空」，後又被懷疑在政經學院的博士論文失蹤。對此，前政論節目主持人彭文正今表示，「蔡英文的論文應該是『真的』哦！」。並讚她有先見之明。

倫敦政經學院台灣研究計畫室協同主任施芳瓏曾解釋，倫敦政經學院於1895年成立，1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，LSE才開始頒發自己的學位。

對於蔡英文總統博士論文失蹤風波一事，蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）表示這份論文副本已送到LSE的圖書館，正式編入書目，可供查閱。（教育部提供）

而蔡總統畢業於35年前，當時博士論文只有紙本，博士學位都是由倫敦大學頒授，所以論文紙本也是交到倫敦大學，這份論文的副本已送到蔡總統母校的圖書館，正式編入書目，可供查閱。至於畢業證書部分，倫敦政經學院近先前已發布聲明表示，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位，並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai 出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

彭文正今在臉書發文，質疑蔡總統論文。「好厲害，蔡英文的論文應該是『真的』哦！」。題目是「Unfair trade practices and safeguard actions」（不公平的貿易行為和安全防衛措施）。「如今可以學以致用啊！如何防衛不公平的走私香煙貿易行為⋯35年前她就有先見之明！」、「偉人不只看魚逆水上游，還可以預知走私香煙。」「我看！就改帝制了吧！」

對此，有網友在他臉書留言。「誠實是最好的對策！1984年畢業，就需以該校當時的博士學位授與辦法，提供當時送審的博士論文版本，供選民檢驗！現在辯稱是今年的補送版本，間接證明了，1984年的博士學位有瑕疵！又新版本不准影印，下載！更是此地無銀三百兩，心虛的態度，空心菜又失策了！或是再一次作弊！一天之內就可解決的小事，都辦不好，那能承擔綜理國政？知恥近乎勇！空心菜，還是有尊嚴地鞠躬道歉吧！」

其他網友則嗆他，「彭教授，你如果這麼厲害怎麼不跳下來選立委，不要剩下一張嘴！」。

彭文正臉書發文。(圖/取自彭文正臉書)

(中時電子報)